Cinci persoane accidentate pe trotuar de o soferita. Printre victime sunt si copii O femeie in varsta de 58 de ani a condus un autoturism pe strada Republicii din orasul Gataia iar la un moment dat a surprins si a acrosat un pieton minor in varsta de 13 ani.Ulterior a pierdut controlul asupra directiei de deplasare a autoturismului si a patruns pe trotuar, lovind o minora de 15 ani, doua femei de 32 de ani si 37 de ani si un barbat de 29 de ani.Potrivit IPJ Timis, cele cinci victime au fost transportate la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Femeia in varsta de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Timiș, cinci victime au ajuns la spital. O femeie, in varsta de 58 de ani, a condus astazi un autoturism pe strada Republicii din orașul Gataia, iar, la un moment dat, a surprins și acroșat un pieton, respectiv un minor, in varsta de 13 ani, dupa care a pierdut controlul...

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi seara, in localitatea Gataia, județul Timiș. O femeie aflata la volan a lovit un baiat de 13 ani, apoi a pierdut controlul direcției și a ajuns pe trotuar. Potrivit IPJ Timiș, femeia de 58 de ani circula cu mașina pe strada Republicii din Gataia.…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi seara in localitatea Gataia, județul Timiș. O femeie aflata la volan a lovit un baiat de 13 ani, apoi a pierdut controlul direcției și a ajuns pe trotuar.Potrivit IPJ Timiș, femeia de 58 de ani circula cu mașina pe strada Republicii din Gataia.…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi seara in localitatea Gataia, județul Timiș. O femeie aflata la volan a lovit un baiat de 13 ani, apoi a pierdut controlul direcției și a ajuns pe trotuar. Potrivit IPJ Timiș, femeia de 58 de ani circula cu mașina pe strada Republicii din Gataia.…

- Accidentul s-a produs in centrul orașului timișean Gataia, joi, 28 septembrie. O soferița, 58 de ani, a pierdut controlul volanului, dupa ce a acroșat un baiat de 13 ani pe trecerea de pieton, a intrat cu mașina pe trotuar, unde a intrat in plin intr-un grup de persoane, transmite Opinia Timișoarei.La…

- Șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident produs duminica seara in județul Sibiu.Accident a avut loc pe DJ 106, in localitatea Ruja, unde, intr-o curba la dreapta, un barbat in varsta de 55 de ani a patruns pe contrasens și a izbit un autoturism condus din sens…

- La locul producerii incidentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, trei ambulanțe SMURD și SAJ. De asemenea, in sprijinul lor a fost solicitat elicopterul SMURD.O femeie, in varsta de 31 de ani, a fost gasita incarcerata. Aceasta…