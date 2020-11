Cinci pacienți internați la ATI în București, transferați la Iași Cinci bolnavi de coronavirus de la Terapie Intensiva vor fi transferați, joi, din Capitala la Iași. Doi dintre ei vor fi internați in Spitalul mobil de la Lețcani. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț. „In cursul zilei de astazi (joi-n.r.), alți cinci pacienți de terapie intensiva vor veni de la București spre Iași și doi dintre ei vor fi preluați in secția de Terapie Intensiva de la Lețcani”, a declarat Carmen Dorobaț, c onform Mediafax. Medicul a mai spus ca spitalul a mai primit șase pacienți de la Spitalul din Piatra Neamț, in noaptea de sambata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci pacienți de la Terapie Intensiva vor fi transferați, joi, de la București la Iași. Doi dintre ei vor ajunge la Spitalul mobil de la Lețcani, transmite Mediafax. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț, a anunțat ca cinci pacienți vor fi transferați de la București la Iași.…

- Cinci pacienți de la Terapie Intensiva vor fi transferați, joi, de la București la Iași. Doi dintre ei vor ajunge la Spitalul mobil de la Lețcani. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Doroba

- Cinci pacienți de la Terapie Intensiva vor fi transferați, joi, de la București la Iași. Doi dintre ei vor ajunge la Spitalul mobil de la Lețcani, potrivit Mediafax. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț, a anunțat ca cinci pacienți vor fi transferați de la București…

- Cu doua saptamani inaintea alegerilor parlamentare, liberalii au anunțat ca-și vor lansa de la un hotel din București noul program de guvernare, intitulat „Dezvoltam Romania”. Este vorba viziunea si obiectivele pe care și le asuma ca prioritați pentru urmatorii patru ani, in cazul in care ar ramane…

- Cei șase pacienți transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani din Iași sunt in continuare in stare grava. Medicii spun ca starea de sanatate a acestora nu s-a imbunatațit de la momentul transferului „Starea pacientilor este in continuare grava”, a afirmat managerul…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț, susține ca trei pacienți transferați de la Piatra Neamț sunt in stare grava, iar medicii ii monitorizeaza in permanența. In paralel,...

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Trei pacienți cu COVID au fost transferati de la București la Iași Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Trei pacienți cu COVID în stare grava au fost transferati de la București la Iași cu elicopterul SMURD și internați în secții ATI. Potrivit medicilor, unul dintre bolnavi…