Stiri pe aceeasi tema

- Probleme din ce in ce mai mari in Iași pentru primarul Mihai Chirica. Dupa ce ca nu a reușit sa faca pace cu cei de la USR/PLUS la mai bine de jumatate de ani dupa alegerile locale, acum el este parasit inclusiv de o parte dintre liberali. In aceste condiții PSD-ul il anunța pe primar ca nu e cazul…

- Liberalii au adus de-a lungul anilor acuze grave social-democraților in legatura cu pasajul de peste calea ferata de la Micalaca și au existat voci din randul PNL care au afirmat ca in șase luni dupa ce ajung la Guvernare, pasajul va fi circulabil. PNL se afla de un an și jumatate la Guvernare și totul…

- Fiecare partid pe cont propriu. Astfel poate fi descrisa activitatea consilierilor locali și județeni din Iași. Cițu face apel urgent catre profesori și parinți. Ce le cere premierul Trimiterea in judecata a primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, lider PNL pe municipiu și acuzațiile de…

- Liderii USR-PLUS din Iasi spun ca, in ciuda unor probleme penale ale sefilor PNL Iasi, Mihai Chirica si Costel Alexe, vor demara discutii cu liberalii pentru o posibila alianta locala. Liderii ieseni ai USR-PLUS sustin ca alianta din consiliul local dintre PNL si PSD nu este o solutie, iar USR-PLUS…

- Liderii USR-PLUS din Iasi spun ca, in ciuda unor probleme penale ale sefilor PNL Iasi, Mihai Chirica si Costel Alexe, vor demara discutii cu liberalii pentru o posibila alianta locala. Liderii ieseni ai USR-PLUS sustin ca alianta din consiliul local dintre PNL si PSD nu este o solutie, iar…

- Liderii USR-PLUS din Iasi spun ca, în ciuda unor probleme penale ale sefilor PNL Iasi, Mihai Chirica si Costel Alexe, vor demara discutii cu liberalii pentru o posibila alianta locala, scrie News.ro.Liderii ieseni ai USR-PLUS sustin ca alianta din consiliul local dintre PNL si PSD nu este…

- Inaintea sedintei de ieri a Consiliului Local, prapastia dintre USR PLUS si primarul Iasului s-a adancit si mai mult. Copresedintele aliantei de la Iasi, Cosette Chichirau, i-a reprosat lui Mihai Chirica atat lipsa proiectelor mari ale Iasului in cei cinci ani de cand conduce orasul, dar si criza de…

- Liderul USR Iasi, deputata Cosette Chichirau, afirma ca asteapta demisia primarului Iasiului, Mihai Chirica, de la PNL, intrucat afecteaza credibilitatea Primariei, dupa trimiterea edilului in judecata pentru abuz in serviciu. ”Ma astept ca Mihai Chirica sa demisioneze din functia de primar.…