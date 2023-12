Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor din Romania raman cele mai scazute dintre țarile UE, in condițiile in care, din cauza numeroaselor excepții de la plata asigurarilor de sanatate, doar un roman din trei platește aceasta taxa. In aceste condiții, speranța de viața in țara noastra este mult…

- Țara noastra are a treia cea mai scazuta speranța la naștere din UE, cea mai mare mortalitate din cauze prevenibile, cei mai mai puțini bani alocați Sanatații, dar și cele mai multe categorii sociale scutite de plata taxelor la sanatate. Cea mai importanta dorința a romanilor este sa fie sanatoși,…

- Felul in care arata sistemul romanesc de sanatate se reflecta in numarul de decese ale romanilor din cauze prevenibile și tratabile. Țara noastra este pe locul unu in Uniunea Europeana la numarul de decese din aceste cauze.

- Romania are cel mai slab sistem de sanatate din Uniunea Europeana. Ne aflam pe locul 1 pe continent la numarul de decese din cauze prevenibile și din cauze tratabile, conform raportului „Starea Sanatații in Uniunea Europeana pe anul 2023”. Cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor din țara noastra…

- ​Romania continua sa aiba unul dintre cele mai slabe sisteme de sanatate de pe continent și se afla pe locul 1 in Uniunea Europeana la numarul de decese din cauze prevenibile și din cauze tratabile, arata raportul Starea Sanatații in Uniunea Europeana pe anul 2023 . Cheltuielile cu sanatatea pe cap…

- ”Permiteti-mi sa imi exprim aprecierea pentru interesul pe care il acordati schimbarilor climatice, in special pentru abordarea acestei provocari majore prin inovare. In ultimele zile, la COP28, am avut ocazia sa ma adresez in principal actorilor guvernamentali, colegilor lideri mondiali. Cu toate acestea,…

- ”La 105 ani de la Marea Unire, este important sa reflectam asupra reușitelor și a progreselor realizate. Suntem membri respectați ai Uniunii Europene, in care ne-am dorit sa ne integram pentru ca Europa este familia noastra. Valorile europene sunt și valorile noastre, idealurile europene sunt și idealurile…

- In anul 2020, Romania a avut cele mai putine cazuri de decese cauzate de dementa in Uniunea Europeana – arata ultimele date ale Eurostat publicate astazi. Oficiul European de Statistica a publicat si rata mortalitatii cauzate de consumul de alcool si droguri la nivel european. Romania a inregistrat…