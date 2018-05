Cinci morţi şi zeci de spitalizaţi din cauza unui virus misterios transportat de lilieci "Cinci persoane si-au pierdut viata din cauza virusului Nipah" si "94 de persoane care au intrat in contact cu cei decedati au fost plasate in carantina ca masura de precautie", a declarat K. J. Reena, un responsabil cu supravegherea sanitara in Kerala, o regiune situata in extremitatea sudica a Indiei.



In plus, noua pacienti sunt in prezent spitalizati din cauza simptomelor suspecte, cel putin unul fiind testat pozitiv pentru virusul Nipah.



Toate victimele au fost raportate in districtul Kozhikode (fostul Calicut), printre acestea figurand mai multi membri ai aceleiasi familii…

Sursa articol si foto: rtv.net

