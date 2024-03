Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari a Ocolului Silvic Sinaia, la Pepiniera Razoare s-a efectutat semanarea in containere a peste 25.000 de puieti, in vederea demararii unui nou cliclu de productie. Acestia sunt destinati impaduririlor, iar „datorita tehnologiei de productie containerizata, vor ajunge in mai putin…

- Iulian Țiganila, criminalul din Argeș, condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a ucis nu mai putin de sapte persoane, printre care și iubita sa insarcinata, este pe cale de a fi eliberat. Citește și: Copii cu dizabilitați, inchiși in apartamente de mai bine de un an Dupa ce anchetatorii au muncit 15…

- Țiganila are 62 de ani și este la un pas de a redeveni un om liber, dupa ce pedeapsa i-a fost preschimbata din incarcerare pe viața, la numai 25 de ani in spatele gratiilor, potrivit Jurnalul de Argeș .In prima instanța, magistrații au decis ca acestuia sa ii fie inlocuita condamnarea la inchisoare…

- Un doctor de la o clinica din București, presupus ca a realizat o intervenție chirurgicala in urma careia viața unei femei a fost pusa in pericol, este subiectul unei investigații pentru vatamare corporala din culpa, conform anunțului facut de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș intr-o declarație…

- Ion Ionescu de la Brad, cunoscut și sub numele sau de naștere, Ion Isacescu, s-a nascut la 24 iunie/6 iulie 1818 in Roman, Moldova, marcand un nume de referința in istoria Romaniei. El a fost un revoluționar pașoptist, intemeietorul științei agricole romanești și membru de onoare al Academiei Romane.…

- Ce legume sa plantezi in februarie In perioada 20-29 februarie, puteți semana cu incredere urmatoarele legume: morcov, ridichi de luna, patrunjel, marar, ceapa verde, usturoi, mazare, spanac și leuștean, scrie agrointel.ro. Inainte de a semana legumele sau verdețurile, verificați intotodeauna ambalajul…

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.