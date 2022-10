Stiri pe aceeasi tema

- Jude Bellingham (19 ani), mijlocașul englez al formației germane Borussia Dortmund, este dorit in Premier League. Tanarul fotbalist ar fi intrat pe radarul celor de la Manchester City, Manchester United, Chelsea și Liverpool, noteaza cotidianul britanic The Sun. ...

- OGC Nice, echipa la care evolueaza Rareș Ilie, a reușit un alt supertransfer, dupa Kasper Schmeichel și Aaron Ramsey. Francezii l-au prezentat in aceasta seara pe Ross Barkley (28 de ani), ex-Chelsea și Everton. Nice iși continua campania impresionanta de transferuri. ...

- Noul sezon de Premier League a inceput pe 5 august, atunci cand Arsenal s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 2-0. Meciurile lui Manchester United, Chelsea, Manchester City și Liverpool e posibil sa fie reprogramate Derby-ul dintre Manchester United și Chelsea este posibil sa fie reprogramat.…

- Manchester United s-a impus in derby-ul cu Liverpool, 2-1, iar managerul Erik ten Hag nu s-a mai putut abține dupa meci. Dupa doua infrangeri in primele doua etape din Premier League (1-2 cu Brighton și 0-4 cu Brentford), Manchester United a obținut primele puncte, chiar in fața marii rivale, Liverpool.…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in derby-ul etapei #3 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. „Diavolii”, aflați intr-o profunda criza de rezultate, cauta sa-și ia revanșa dupa…

- Manchester United joaca in aceste momente cu Brentford, intr-un meci din etapa a doua din Premier League. La pauza, echipa lui Ten Hag era condusa cu 4-0. Este prima data in istoria Premier League cand Manchester United a primit 4 goluri in prima repriza, la un meci din deplasare. „Diavolii” au bifat…

- FC Liverpool a incheiat la egalitate cu Fulham, in timp ce Tottenham a invins pe Southampton si este lider in Premier League, care a programat, sambata dupa-amiaza, cinci meciuri din prima etapa

- Premier League debuteaza vineri, cu partida dintre Crystal Palace si Arsenal. Valoarea celor 20 de loturi care iau startul in campionatul englez depaseste suma de 9 miliarde de euro. Conform Transfermarkt, campioana Manchester City are cel mai valoros lot, cotat la peste un miliard de euro. In clasament,…