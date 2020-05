Cinci ingrediente banale care fac minuni în maşina de spălat. Vei renunţa la produsele scumpe din comerţ Suc de lamaie pentru un alb imaculat Potrivit fondatorului unei spalatorii profesionale din California, sucul de lamaie poate fi adaugat in masina de spalat pentru a scapa de petele de pe hainele albe. Daca vrei sa te asiguri ca petele dispar 100%, aplica zeama de lamaie direct pe tesatura afectata, inainte de a baga hainele in masina de spalat. Sarea este inamicul petelor de grasime si de sange Inmoaie hainele cu pete de sange in apa rece cu sare inainte de a le baga in masina de spalat pentru o curatare in profunzime. In ceea ce priveste petele de grasime, presara sare… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

