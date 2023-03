Cinci greșeli cruciale pe care le facem atunci când vrem să slăbim Este adevarat ca pentru a slabi trebuie sa facem mai multa mișcare și sa consumam alimente sanatoase precum legumele verzi, evitand carbohidrații și zaharurile. Cu toate acestea, dupa o perioada de dieta, este posibil sa simțim o pofta de mancare și sa ne simțim infometați, ceea ce poate duce la un exces de alimente și la recuperarea kilogramelor pierdute sau chiar la un nou record de greutate.Pentru a atinge succesul dorit in pierderea in greutate, trebuie sa avem o abordare integrata și sa ne schimbam stilul de viața, adoptand noi obiceiuri alimentare sanatoase și sa le menținem pe termen lung.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

