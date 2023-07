Cinci drone doborâte la Moscova. Rusia acuză Kievul, NATO şi Washingtonul Ucraina a anuntat, la randul sau, mai multe atacuri ruse, inclusiv unul extrem de sangeros in regiunea Harkov (nord-est), soldat cu cel putin 38 de raniti, inclusiv 12 copii. Atacul din Rusia viza instalatii in regiunea Moscova si la marhinea capitalei, zone care au fost tintite in cateva randuri de la inceputul ofensivei in Ucraina, in pofida faptului ca acest tip de atacuri s-a multiplicat in alte parti ale Rusiei. Potrivit Ministerului rus al Apararii, patru drone au fost distruse de apararea antiaeriana in apropierea capitalei, iar a cincea a fost ”neutralizata” cu ”mijloace de razboi electronic”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Annalena Baerbock pune tunurile pe Rusia: Un baraj situat in apropierea unei centrale nucleare este folosit abuziv ca arma de razboiAnnalena Baerbock, ministrul german de Externe, a afirmat marti ca Rusia este responsabila in general, din cauza lansarii invaziei militare, pentru situatia din Ucraina,…

- Femeia, originara din Odesa, ar fi organizat un apel pe retelele de socializare pentru a finanta luptatorii din regiunea Donetk, ocupata de Rusia, potrivit serviciului de informatii ucrainean SBU, transmite DPA, citata de Agerpres.Instanta a condamnat-o pe femeie la 11 ani si patru luni de inchisoare…

- Duma de Stat (Camera Deputatilor) a Rusiei a aprobat joi desfasurarea alegerilor in timpul aplicarii legii martiale, atat pe teritoriul Rusiei cat si in provinciile ucrainene pe care Kremlinul le-a anexat, relateaza agentia EFE. In virtutea noii legi, Comisia Electorala Centrala (CEC) va putea convoca…

- Sase ucraineni au fost ucisi de tiruri ruse sambata, in timp ce participau la o operatiune de deminare in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au anuntat oficiali ucraineni, informeaza AFP si Reuters, potrviit Agerpres."Sase dintre specialistii nostri au fost ucisi", au anuntat serviciile de urgenta…

- Miercuri, autoritatile locale ucrainene au anuntat restrictii de circulatie in orasul Herson, in apropiere de linia frontului din sudul tarii, incepand de vineri seara, pe o durata de 58 de ore, in timp ce Kievul afirma ca este pe punctul de a-si incheia pregatirile pentru o contraofensiva de amploare,…

- Președintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita oficiala in Brazilia, prima la nivel de sef de stat in ultimii 23 de ani. Președintele va fi primit de omologul sau brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, cu care va avea convorbiri oficiale. Presedintele Iohannis va participa si la un dejun oficial.…

- Forțele ucrainene țin la distanța de luni de zile o ofensiva rusa epuizanta in orașele distruse și in tranșeele puternic bombardate care se intind pe linia frontului de est. Dar acum, in condițiile in care forțele Kremlinului sunt in criza de energie dupa ce au obținut doar caștiguri graduale in timpul…

- Ca urmare a pierderilor grele din Grupul de Forțe de Est, Ministerul rus al Apararii l-a demis „foarte probabil” pe generalul colonel Rustam Muradov din funcția de comandant, a informat Ministerul Apararii al Regatului Unit pe 6 aprilie, potrivit The Kyiv Independent. Potrivit informațiilor actualizate,…