Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii aflati intr-un parc din Roșcani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei. Unul dintre copii este in stare grava.Potrivit salvatorilor, cei cinci copii cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani au fost raniți dupa ce un șofer…

- Cinci copii aflati intr-un parc din Roșcani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei. Unul dintre copii este in stare grava. (Cele mai bune oferte laptopuri) Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana…

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs marti, 14 august, pe soseaua de centura a orasului Timisoara. Doi oameni au murit si patru sunt raniti dupa ciocnirea violenta a doua autoturisme.

- Un sofer aflat in stare de ebrietate a provocat un accident rutier, la Vicovu de Sus, intrand in masina din fata sa, in care se aflau membrii unei familii, tatal, mama si cei doi copii. Femeia si cei doi copii au acuzat leziuni, fiind transportati la Spitalul municipal Radauti.Accidentul s-a ...

- Un baiat de 14 ani care a furat o masina de la o ruda a fost prins de politisti, dupa ce a condus si a provocat un accident, joi, in localitatea damboviteana Tetcoiu, iar apoi a fugit de la locul faptei, informeaza Agerpres.ro. In masina erau patru baieti cu varste intre 10 si 15 ani, iar unul dintre…

- Trei fetițe, ranite, au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Constanța dupa ce mașina in care se aflau, condusa de o femeie de 44 de ani, s-a rasturnat pe DN22 in apropierea localitații Mihai Viteazu. Victimele au fost scoase din mașina de catre ceilalți participanți la trafic.

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, la Manchester. Șoferul vehiculului nu a oprit, iar acum poliția incearca sa dea de urma sa, relateaza The Sun. Incidentul a avut loc in apropiere de Trafford Park. Un șofer a intrat in mulțime, dupa ce a traversat un sens giratoriu.…

- Doi copii au fost raniți intr-un accident petrecut, sambata dupa-amiaza, pe DN7, in județul Argeș. Mașina in care se aflau impreuna cu doi adulți a intrat intr-un TIR al carui cap-tractor derapase pe șoseaua uda din cauza ploii torențiale. Cei doi copii cu varste de 11, respectiv 16 ani, se aflau intr-un…