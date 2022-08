Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut public, duminica, raportul comisiei de analiza in cazul propriei teze de doctorat, pe care a sustinut-o in anul 2000, anunțand ca „nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etica privind forma si continutul tezei de doctorat” si ca nu a…

- Jurnalista Emilia Șercan a transmis duminica, 28 august, pe Facebook, ca demersul ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, vine in contextul in care o petiție a Declic pentru demiterea lui Cimpeanu a strans in mai puțin de 48 de ore aproape 24.000 de semnaturi. „Ca sa contracareze la nivel de imagine…

- Teza de doctorat a lui Sorin Cimpeanu, susținuta in urma cu 22 de ani, ”respecta normele eticii universitare si deontologiei cercetarii”, nefiind constatate ”niciun fel de abateri de la normele de etica”, a transmis duminica ministrul Educației, care a publicat raportul comisiei de analiza a Universitații…

- ZERO urme de plagiat in teza de doctorat a ministrului Educației, Sorin Cimpeanu: Rezultatul analizei ZERO urme de plagiat in teza de doctorat a ministrului Educației, Sorin Cimpeanu: Rezultatul analizei Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, prezinta raportul oficial in urma verificarii tezei sale de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, prezinta raportul oficial in urma verificarii tezei sale de doctorat. Concluziile verificarilor arata ca nu exista nicio suspiciune de plagiat in teza sa realizata in urma cu 30 de ani: „Nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etica privind…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a publicat rezultatul analizei propriei teze de doctorat, susținuta in anul 2000, ca urmare a unei cereri venita din partea presei, pe 25 august 2022. Verdictul il primise in urma cu aproape un an.

- Rezultate finale Definitivat 2022: 137 de candidați au obținut nota 10 Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. 137 de candidați au obținut nota 10 la examenul de definitivat din acest an - cei mai mulți în Capitala -, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu,…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat miercuri, intr-un comunicat de presa ca rolul Comisiei Naționale de Etica a Titlurilor Universitare este de a verifica existența plagiatului in lucrarile de doctorat, iar in situația in care constata plagiatul, Ministerul Educației va avea obligația sa…