Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda care vizeaza clientii DIGI Romania. Expertii CERT-RO semnaleaza, pe pagina de Facebook a institutiei, ca atacatorii gazduiesc paginile de #phishing pe site-uri care "evident nu…

- Statul roman trebuie sa aiba in interior acei specialisti in numar suficient de mare ca sa poata raspunde, sa poata actiona in momentul in care va fi o criza de natura cibernetica, a afirmat, miercuri, Dan Cimpean, directorul general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica…

- Statul roman trebuie sa aiba in interior acei specialisti in numar suficient de mare ca sa poata raspunde, sa poata actiona in momentul in care va fi o criza de natura cibernetica, a afirmat, miercuri, Dan Cimpean, directorul general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica…

- O serie de entitati publice si private din Romania au fost puternic afectate de valuri succesive de atacuri cu malware-ul de tip bancar Emotet, in ultimele luni, informeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o alerta publicata, joi, pe propria pagina de…

- Prima editie a Romanian Cyber Security Challenge - RoCSC20, un eveniment anual ce urmareste sa descopere tinere talente in domeniul securitatii cibernetice, va avea loc sambata, anunta Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina proprie de Facebook.…

- Una dintre metodele prin care infractorii care activeaza online incearca sa faca bani de pe urma potentialelor victime este frauda de tip "mesaj de la sef", ce vizeaza angajatii autorizati sa efectueze plati, care, prin inducere in eroare, sunt determinati sa plateasca o factura falsa ori sa efectueze…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a identificat, in ultimele saptamani, atacuri de tip „real-time phishing” impotriva clientilor unor institutii financiare din Romania. Bancile vizate de aceste atacuri sunt ProCredit Bank, Raiffeissen Bank si Alpha Bank. „Care…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a identificat, in ultimele saptamani, atacuri de tip "real-time phishing" impotriva clientilor unor institutii financiare din Romania.Bancile vizate de aceste atacuri sunt ProCredit Bank, Raiffeissen Bank si Alpha…