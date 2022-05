Stiri pe aceeasi tema

Saptamanal, compania Cikautxo RO Rubber &Plastic din Campia Turzii organizeaza interviuri pentru ocuparea urmatoarelor posturi: montator subansamble, vulcanizator autoclava. Interviurile se...

Astazi s-a disputat etapa a XIII-a din Liga 5, zona Campia Turzii, iar capul de afiș al acestei runde a fost meciul de la Boian dintre „lidera" Progresul și ocupanta locului secund, UST...

Dupa lunga pauza competiționala de iarna, astazi s-a reluat fotbalul in Liga a 5-a, zona Campia Turzii, cu prima etapa din returul ediției 2021-2022. La primul meci din retur, „lidera"...

Președintele PSD Campia Turzii, Mihai Șandru, a lansat un atac direct la primarul PNL Dorin Lojigan, spunand ca "organizația noastra este capabila sa ofere o alternativa mai buna la modul in care...

Un cititor Turdanews ne-a scris, indignat de stadiul lucrarilor la drumul spre cartierul Lut din Campia Turzii.: „Dupa ce ca e rau drumul, mai și faci 100 m in 20 min și trebe sa ne luam...

Incepand de astazi, 7 martie 2022, TNL Campia Turzii vine in sprijinul refugiaților din Ucraina și demareaza o campanie de colectare a produselor alimentare neperisabile și de igiena. Donațiile...

SC CHEMICAL INDEPENDENT GROUP SRL Campia Turzii angajeaza: » 8 ambalatori manuali femei și barbați Oferim salar + tichete de masa + plata orelor suplimentare. Relații la telefon:...

Clujenii au la dispoziție 198 de adaposturi de razboi, in cazul in care situația o va cere. Ministrul Apararii a spus ca in Romania sunt in total 4.358 de astfel de adaposturi, dintre care 198 sunt...