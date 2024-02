Cifrele groazei de la Salvați Copiii. Numărul copiilor abuzați sexual au crescut cel puțin 6 ori ”Salvati Copiii” Romania da publicitatii, luni, rezultatele unui studiu realizat incepand cu anul 2021, care arata ca aproximativ 3% dintre parinti afirma ca, in ultimul an, copilul lor a fost victima a abuzului sexual, iar 2,9% dintre adolescenti au declarat ca au fost obligati sa intretina relatii sexuale impotriva vointei lor. In majoritatea cazurilor, victime ale abuzului sexual sunt fetele. Procentul parintilor care recunosc incidenta abuzului sexual asupra copilului lor a crescut de peste sase ori, in ultimul deceniu, remarca oficialii organizatiei care propun o serie de masuri de preventie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Samsung este jucatorul dominant pe piața de dispozitive pliabile, se pare ca doi dintre producatorii de smartphone-uri de acest gen sunt pe cale sa paraseasca aceasta categorie de produse din cauza Huawei. Korea Economic Daily raporteaza ca Oppo și Vivo ar fi pe cale sa renunțe complet la…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Pentru prima data, in Europa producția de energie electrica din surse eoliene a depașit-o pe cea din centralele pe carbune in ultimul trimestru al anului 2023, marcand asfel o etapa cheie pentru eforturile regionale de tranziție energetica, se arata intr-un comentariu publicat…

- Tarile asiatice ocupa primele locuri intr-un nou raport privind educatia globala, in timp ce nivelurile din Europa scad intr-un ritm rapid. Raportul PISA, elaborat de Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare la fiecare trei ani, a implicat aproape 700.000 de elevi din 81 de tari. Raportul…

- Investițiile in industria tehnologica din Europa au scazut la jumatate in 2023, deoarece investitorii continua sa resimta efectele ratelor ridicate ale dobanzilor, potrivit datelor firmei de capital de risc Atomico. Raportul „State of European Tech” a aratat ca finanțarea globala pentru companiile europene…