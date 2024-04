Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca liberalii și social-democrații fac parteneriat politic și in acest an electoral fiindca Romania nu are timp de instabilitate politica. Premierul Ciolacu a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN: ”Noi aveam, in primul rand, datoria de a stabiliza o coaliție de…

- "Am intrat la guvernare dupa dezastrul facut de Orban și Cițu, cu decizii foarte proaste pentru Romania. Mie in locul lor mi-ar fi și rușine sa merg pe strada, la ce tampenii, la ce decizii greșite au luat cat au fost prim-miniștrii. A venit domnul Ciuca și a fost pompierul de serviciu timp de un an…

- Presedintele USR Catalin Drula a depus, luni, plangere penala impotriva premierul PSD Marcel Ciolacu pentru manipularea pietei, abuz in serviciu, deturnarea de fonduri si inselaciune in cazul Rosia Montana.

- "Romania are nevoie de stabilitate politica. Daca am reusit negocieri bune la Comisie, am reusit sa inchidem fonduri europene, cu peste 96%... Aproape 900 de kilometri de autostrada sunt in lucru in acest moment. (...) Nu vad o alta constructie politica, in acest moment, pentru anul 2025. E normal ca…

- Dincolo de performanța guvernarii, decizia de comasare a alegerilor reprezinta o asumare politica importanta. O putere politica iși definește esența prin capacitatea de a elabora și implementa politici publice in beneficiul cetațeanului. Aceasta realitate fundamentala ne obliga sa discernem intre a…

- "Sunt ferm convins ca maine, atat eu, cat si presedintele Nicolae Ciuca va vom raspunde la aceste intrebari (legate de organizarea alegerilor europarlamentare si locale). Este incorect, in timpul unor negocieri si unor discutii, eu sa va spun cum se va face. Eu vreau sa iau impreuna cu domnul presedinte…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca , i-a dat replica premierului Marcel Ciolacu, care a amenințat cu depunerea mandatului, daca liberalii ies de la guvernare. Ciuca invoca aceeași frecție politica: stabilitatea. Nicolae Ciuca afirma joi ca liberalii au intrat la guvernare pentru a aduce ”stabilitate”, indemnand…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca asteapta de la ministrul de Finante ca, in zilele urmatoare, sa ii prezinte impactul bugetar privind neimpozitarea pensiilor pana la 3.000 de lei.„Nu va suparati, astazi la ora 8:30 in Guvernul Romaniei am cerut ministrului de Finante sa vina cu impactul bugetar…