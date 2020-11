Cifre oficiale: un aliment de bază pentru români s-a scumpit în octombrie, față de luna septembrie Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), in luna octombrie a anului in curs cartofii, chiria și incalțamintea din piele s-au scumpit cel mai mult. Conform cifrelor furnizate de INS, cartofii s-au scumpit in luna octombrie cu 4,63% comparativ cu luna septembrie, insa s-au ieftinit cu 29,45% fața de luna decembrie 2019. Comparativ cu luna decembrie 2019, in luna octombrie a acestui an cel mai mult s-au scumpit fasolea boabe si alte leguminoase, cu 17,59%. De asemenea, in luna octombrie a anului in curs s-au ieftinit citricele și alte fructe meridionale, cu 3,89% fata de septembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile scumpiri care au venit in luna octombrie au "subtiat" bugetul fiecarui roman, astfel ca unele alimente au inregistrat majorari foarte mari, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cartofii s-au scumpit cel mai mult in luna octombrie, fata de septembrie, in timp ce, chiria…

- Numarul sacrificarilor la ovine, caprine si pasari a crescut, in luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, dar in cazul bovinelor si porcinelor s-au inregistrat scaderi, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, in perioada…

- Prețurile alimentelor din luna septembire 2020 au crescut cu 2,5% fața de anuul trecut, potrivit Institutului Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei a fost 2,7% în august. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,96%, serviciile…

- Preturile de consum in luna septembrie 2020 comparativ cu luna septembrie 2019 au crescut cu 2,5%, a anuntat luni Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei a fost 2,7% in august. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,96%, serviciile cu 2,89%, iar marfurile nealimentare…

- Serviciile de telefonie, cartile, revistele si ziarele, dar si citricele s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie, fata de august, in timp ce preturile la cartofi, combustibili si servicii transport aerian au scazut. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Serviciile de telefonie, cartile, revistele si ziarele, dar si citricele s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie, fata de august, in timp ce preturile la cartofi, combustibili si servicii transport aerian au scazut, potrivit agerpres.ro. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS),…

- Numarul mediu de pensionari a scazut in trimestrul 2 cu 1.000 de persoane, la 5,132 milioane pensionari, fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a crescut cu 0,9%, la 1.436 lei, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS). Totuși, puterea de cumparare a pensionarilor a scazut,…

- Serviciile de transport aerian, tigarile si fasolea boabe s-au scumpit cel mai mult in luna august, fata de iulie, in timp ce preturile la cartofi, combustibili si servicii de telefonie au scazut in perioada mentionata, scrie agerpres . Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate…