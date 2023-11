Stiri pe aceeasi tema

- Impactul bugetar pentru aplicarea noii legi a pensiilor este de 15 miliarde lei, de la 1 ianuarie 2024, si de 10 miliarde de lei, pentru recalcularea care se va aplica de la data de 1 septembrie 2024, a declarat marti, presedintele Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, dupa intocmirea…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a reacționat la nemulțumirile venite dinspre PNL, pe noua lege a pensiilor. Ea a precizat ca s-a ințeles greșit și a precizat ca a explicat in comisia de munca ca 55 de miliarde e impactul total pe aplicarea legii pensiilor.

- Noua lege a pensiilor va lua in calcul sporurile, plata cu ora, al treisprezecelea salariu și premiile pentru care au fost platite taxe, spune Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice.

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Cinci milioane de pensii din sistemul public vor fi recalculate dupa o noua formula. Fiecare dosar este verificat și digitalizat. Daniel Baciu, Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, a vorbit despre noua metoda de calcul pentru cinci milioane de romani. Baciu spune ca noua metoda va inlatura inechitațile…

- Noua formula de recalculare pentru cinci milioane de pensii ale romanilor a fost prezentata, in exclusivitate la Antena 3 CNN . Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii a explicat, in direct, formula si calculele pentru recalcularea pensiilor. „Pensia va fi egala cu numarul de puncte ori cu valoarea…

- Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a transmis romanilor cand vor intra pensiile…

- Recalcularea pensiilor 2023: Ce probelme au casele de pensii. Ministerul Muncii prelungește unele termene Recalcularea pensiilor 2023: Ce probelme au casele de pensii. Ministerul Muncii prelungește unele termene Conform celor mai recente declarații ale șefului Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel…