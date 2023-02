Stiri pe aceeasi tema

- LA COADA… Potrivit unei analize publicate de Ziarul Financiar, toate firmele din judetul Vaslui au avut, in anul 2021, o cifra de afaceri totala de 8.6 miliarde de lei, cu 1.4 miliarde de lei mai putin decat compania Dedeman, care a avut o cifra de afaceri de 10 miliarde de lei. Cu cele 8,6 miliarde…

- Adidas ar putea pierde venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,3 miliarde de dolari) in 2023, daca nu va putea sa vanda stocurile de produse Yeezy, firma rapperului si designerului de moda Ye, transmite CNBC. Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu…

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…

- Astazi incepe un nou sezon „Șef sub acoperire”. Cristina Batlan intra in propria companie sub o alta identitate. Antreprenoarea deține un brand de succes, cu o cifra de afaceri de 17 milioane de euro.Cel de-al treilea sezon al show-ului care ii pune pe directorii unor companii de renume din Romania…

- Prin proiectul initiat de AUR, angajatilor romani le raman mai multe resurse financiare la dispozitie, aceste venituri putand a fi orientate catre consum, economii si investitii, potrivit comunicatului de presa al partidului. Initiativa legislativa depusa de AUR sustine impozitarea factorului generator…

- Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul patru fiscal pentru H&M, al doilea mare comerciant de moda din lume, a fost de numai 821 de milioane de coroane (79,7 milioane dolari), fata de 6,26 miliarde de coroane cu un an in urma si o estimare medie a analistilor intervievati de…

- Producatorul ASA Cons din Turda a finalizat anul 2022 cu o cifra de afaceri de peste 33 de milioane de euro, ceea ce reprezinta un record in istoria companiei conduse de Bogdan Bulgaria. In anul 2021, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 23,3 milioane de euro. „In 2022 am inregistrat recordul…

- Peste 20 de milioane de servicii de telefonie mobila, internet fix, cablu tv și telefonie fixa oferite clienților din Romania, Spania și Italia de Grupul DIGI pana in septembrie 2022. Operatorul cu cea mai mare rețea fixa și mobila a avut anul acesta o creștere substanțiala de clienți, lucru care a…