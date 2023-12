Ciclonul polar se întoarce de Moş Nicolae. Temperaturi de îngheţ, ninsori abundente Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi in prima parte a noptii in regiunile nordice, iar in nordul Moldovei izolat vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in zona montana inalta, unde rafalele vor depasi 70…80 km/h, dar local si in vestul si estul tarii, cu viteze in general de 40…50 km/h. Temperaturile minime se vor situa intre -1 grad in nordul Moldovei si 14 grade in Dealurile de Vest. Pe arii restranse se va forma ceata. DUMINICA Vremea se va raci, mai accentuat in jumatatea nord-vestica a teritoriului. Cerul va avea innorari temporare si local… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

