- Australianul Rohan Dennis (BMC Racing Team) a caștigat contratimpul individual din etapa a 16-a din Turul Spaniei la ciclism. Contratimpul s-a desfașurat pe traseul Santillana del Mar și Torrelavega cu o lungime de 32 de km. Americanul Joseph Rosskopf, coleg de echipa cu Dennis, și spaniolul Jonathan…

- LA VUELTA. Ciclistul britanic Simon Yates, de la echipa Mitchelton, a castigat sambata etapa a 14-a a Turului Spaniei, disputata pe un traseu de 171 km, intre Cistierna si Les Praeres de Nava, si a reusit in acelasi timp sa preia si tricoul

- Ciclistul britanic Simon Yates, de la echipa Mitchelton, a castigat sambata etapa a 14-a a Turului Spaniei, disputata pe un traseu de 171 km, intre Cistierna si Les Praeres de Nava, si a reusit in acelasi timp sa preia si tricoul rosu de lider, relateaza EFE. Yates, care a atacat in ultimul kilometru,…

- Ciclistul spaniol Oscar Rodriguez (Euskadi Murias) a castigat vineri etapa a 13-a a Turului Spaniei, desfasurata pe distanta de 174,8 km intre Candas si La Camperona, iar compatriotul sau Jesus Herrada (Cofidis) ramane lider. In prima din cele trei etape de munte din Asturia, Oscar Rodriguez…

- Ciclistul australian Simon Clarke (EFD) a castigat miercuri etapa a 5-a a Turului Spaniei, disputata pe distanta de 188 km intre Granada si Roquetas de Mar, iar francezul Rudy Molard (Groupama-FDJ) este noul lider, detronandu-l pe polonezul Michal Kwiatkowski (Sky), ce a purtat tricoul rosu dupa…

- Absent la ultimele doua ediții din La Vuelta, Peter Sagan, triplu campion mondial, se va afla la startul competiției spaniole care se va desfașura in perioada 22 august-16 septembrie, a anunțat echipa Bora Hansgrohe, potrivit L'Equipe. Ciclistul slovac are patru victorii de etapa in Turul Spaniei.

- Ciclistul englez Chris Froome nu va participa la editia din acest an a Turului Spaniei, competitie pe care a castigat-o in 2017, pentru prima oara in cariera sa, a anuntat echipa Sky, citata de AFP. Cvadruplu campion in Turul Frantei, Froome a fost detronat in luna iulie de coechipierul sau galez Geraint…

- Slovacul Peter Sagan, de la echipa Bora-Hansgrohe, se mentine lider in clasamentul individual al Uniunii cicliste internationale (UCI), dat publicitatii luni, in saptamana in care incepe Turul Frantei 2018, relateaza EFE. Cu un total de 1.984 puncte, Sagan, campion mondial de sosea en…