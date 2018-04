Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul spaniol Omar Fraile (Astana) a castigat vineri la sprint etapa a 5-a din Turul Tarii Bascilor, disputata pe distanta de 163 km intre Vitoria si Eibar, in timp ce slovenul Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) ramane lider. Incheind vineri pe locul 2, Roglic si-a asigurat practic victoria finala inaintea…

- Primul Monument al curselor clasice din 2018, Milano-San Remo, reuneste sambata la start o pleiada de vedete ale plutonului profesionist, in frunte cu polonezul Michal Kwiatkowski (Sky), invingatorul din 2017 si recentul castigator al cursei Tirreno-Adriatico, relateaza agentia EFE. In…

- Ciclistul spaniol Alejandro Valverde, de la echipa Movistar, a castigat a patra editie a Turului Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, dupa ce s-a impus in etapa a 5-a, ultima, cu timpul de 4h38min47sec pe un traseu de 199 km intre Qasr Al-Muwiaji si Jebel Hafeet. Valverde, care a obtinut…

- Rutierul belgian Tim Wellens (Lotto-Soudal) a castigat, duminica, Ruta del Sol, cursa ciclista desfasurata in regiunea spaniola Andaluzia, dupa ce ultima etapa, un contratimp individual, adjudecat de spaniolul David de la Cruz (Sky). Wellens (26 ani), lider dupa victoria sa de sambata,…

- Rutierul francez Julian Alaphilippe (Quick Step) s-a impus, vineri, in etapa a patra a cursei cicliste Colombia Oro y Paz si l-a deposedat pe coechipierul sau columbian Fernando Gaviria de primul loc la general, in timp ce romanul Serghei Tvetcov (United HealthCare) a terminat pe locul 68. In prima…

- Ciclistul spaniol Alejandro Valverde (Movistar) a castigat pentru a treia oara in cariera sa Turul Valenciei, la capatul celei de-a cincea etape (ultima), desfasurata duminica si incheiata cu victoria la sprint a belgianului Juergen Roelandts (BMC). In varsta de 37 ani, Valverde si-a facut…

- Etapa a 3-a a Turului ciclist al Comunitatii Valenciene, un contratimp pe echipe de 23,2 km, nu va conta pentru clasamentul general al probei din cauza intemperiilor asteptate pe parcursul foarte periculos, au anuntat vineri organizatorii. ''Din cauza conditiilor climatice, s-a decis ca etapa…

- Ciclistul spaniol Alejandro Valverde (Movistar) s-a impus joi in etapa a 2-a a Turului Valenciei, preluand in acelasi timp si conducerea in clasamentul general individual. Cronometrat pe cei 154 km ai etapei disputate pe traseul Betera - Albuixech in 3h53min55sec, Valverde s-a impus la…