Cibotaru: Maia Sandu a vorbit la ONU ca un lider global

- Președintele țarii a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetațeni cu ocazia sarbatorii naționale, marcata astazi. Maia Sandu a declarat ca iși dorește ca limba romana sa devina numitor comun pentru toți cetațenii țarii.

- Președintele parlamentului, Igor Grosu a confirmat ca verișoara Maiei Sandu, Tatiana Babin, este in echipa sa din Parlament. „Nu e niciun cumatrism” a declarat Grosu la „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. „Este verișoara doamnei Maia Sandu ? - Este. Vedeți un conflict de interese ? - Cu mine…

- Webhelp, unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global de soluții de experiența clienților (customer experience – CX) și de afaceri, a fost recunoscut, din nou, drept Lider in Evaluarea Managementului Relatiei cu clientii CXM PEAK Matrix®, realizata de grupul Everest pentru anul 2021. Compania…

- „Intr-adevar, ieri, in Republica Moldova, cetatenii au votat cu o majoritate clara, o majoritate coplesitoare, in favoarea fortelor pro-europene, pro-democratice si pro-reforma. Este o victorie a democratiei, prin care cetatenii Republicii Moldova s-au exprimat in favoarea consolidarii statului de drept,…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) a obtinut 52,50 % din voturi la alegerile parlamentare aniticipate din Republica Moldova. Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) a obtinut 27,38%, iar Partidul Sor 5,78%, acestea fiind si formatiunile care vor intra in Parlament. Premierul…

- Prezenta la urne, duminica, in alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost de sub 50%, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Cetatenii din Republica Moldova au ales, duminica, o noua componenta a Parlamentului, in cel de-al zecelea scrutin parlamentar de la declararea…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exercitat dreptul la vot. Ea a declarat ca alegerile parlamentare nu mai sunt despre puterea politicienilor, ci despre puterea oamenilor, informeaza agora.md. Ea i-a incurajat pe moldoveni sa iasa la vot si sa decida cine vor fi cei care vor…

- Potrivit sondajului, 49% dintre respondenti au incredere deplina sau au incredere in presedinta Maia Sandu, iar 47,8% nu au incredere sau deloc nu au incredere in ea (din care 40,2% nu au incredere deloc). Sondaj: 50% dintre respondenți au incredere in Maia Sandu și 50% nu au In presedintele…