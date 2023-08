Cian Ducrot lanseaza albumul de debut – “Victory”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a luminat lumea cu single-ul ei de debut, „If We Ever Broke Up” – cel mai mare single de debut la nivel global, pana in acest an – Mae Stephens se intoarce cu un single la fel de catchy, un imn intitulat „Mr Right”. „My Right” servește o felie de disco cool și stralucitor, fara efort – un pop…

- TaiK lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul „Dau Palme”, albumul de debut al artistului. „Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Olivia Dean a lansat albumul “Messy”. Cu single-urile „Dive”, „Danger”, „OZN”, „Carmen”, „The Hardest Part”, albumul de debut al Oliviei Dean o consolideaza drept una dintre cele mai originale și versatile voci. Despre realizarea lui Messy, Olivia spune: „Pentru a face albumul, tocmai facusem acest…

- Uber isi extinde serviciile de ride sharing dincolo de masini si lanseaza Uber Boat. Acest serviciu pe baza de inchiriere de barci a debutat pe insula greaca Mykonos. Uber a lansat un nou serviciu in prima faza menit pentru turistii din Grecia: Uber Boat. Este o premiera pentru companie, care ofera…

- Renee Rapp a lansat “Snow Angel”, primul single de pe viitorul album de debut cu același nume. Albumul urmeaza sa fie lansat in aceasta vara, cu balada evocatoare de astazi servind drept single principal. „Snow Angel” a fost produs cu Alexander 23 (Olivia Rodrigo, Tate McRae), care a condus și o mare…

- Trupa noii generații, Șatra B.E.N.Z. revine in difuzoarele fanilor cu un nou album numit 8 CULCAT, inspirat de iubirea infinita pe care o poarta muzicii, fanilor, dar și proiectului care a dat startul unui intreg curent muzical in Romania. Albumul conține 14 track-uri pe care se pot auzi absolut toți…

- Dragoș Baciu, un tanar regizor din Alba Iulia iși lanseaza cel mai recent film: ”The Emperor”. Povestea a doi gangsteri spanioli Doi frați din Spania, cu legaturi in lumea interlopa ajung in Romania, țara in care iși vor incheia ultimele socoteli cu viața, dar mai ales cu afacerile. Este povestea filmului…