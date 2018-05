Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a exprimat miercuri interesul Romaniei pentru consolidarea schimbului de experienta si implicarii in activitatile Centrului European de Excelenta pentru Combaterea Amenintarilor Hibride, subliniind expertiza…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- MAE susține declarația F. Mogherini privind anexarea ilegala a Crimeei Militari rusi. Foto: wikipedia.org Data alegerilor din Federatia Rusa coincide cu cea a anexarii teritoriului ucrainean al Crimeei, care a avut loc în urma cu 4 ani, dupa ce presedintele pro-rus de la Kiev, Viktor…

- La data de 16 martie 2018, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut consultari cu Ales Chmelar, secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Guvernului ceh si cu Jakub Landovsky, adjunct al ministrului ceh al apararii. …

- La 3 martie curent, de Ziua Mondiala a Datelor Deschise, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronica și Fundația „Youth Development for Innovation” au lansat campania naționala pentru promovarea datelor deschise, cu genericul „Tu știi ce face Guvernul tau?”. La eveniment au participat Secretarul…

- Secretarul de stat in cadrul MAE George Ciamba a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul supleant al afacerilor externe din Republica Elena, Georgios Katrougalos, cu care a discutat despre stadiul si perspectivele relatiilor bilaterale si la situatia din regiune, fiind evidentiata dorinta reciproca…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…