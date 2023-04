Stiri pe aceeasi tema

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat marti, 21 martie, un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia…

- „Nord Stream nu va exista daca Rusia va invada Ucraina”, a declarat președintele american Joe Biden la inceputul crizei din Ucraina. Cu 190 de zile inainte de explozie, un grup operativ condus de consilierul pentru securitate naționala a Casei Albe, Jake Sullivan, a trimis oameni in Norvegia pentru…

- La Varșovia s-a produs principalul eveniment public al vizitei președintelui american: Biden a rostit un discurs care, așa cum spusese anterior consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Kirby, "va da un semnal și va deveni un mesaj adresat domnului Putin, precum și poporului rus". Cu toate…

- Vizita-surpriza pe care a facut-o președintele SUA Joe Biden in Ucraina luni, 20 februarie, a fost ținuta in secret chiar și fața de soția sa, Jill Biden, care a marturisit marți, 21 februarie, ca a aflat de calatorie „chiar inainte de pleca”, potrivit CNN.„Mi-a spus chiar inainte sa plece și l-am intrebat:…

- SUA au anuntat Rusia ca Joe Biden merge la Kiev cu cateva ore inainte de plecare, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jack Sullivan, relateaza The Guardian. "I-am anuntat pe rusi ca presedintele Biden va calatori la Kiev", a declarat Jake Sullivan. "Am facut acest lucru…

- Presedintele american Joe Biden intreprinde o calatorie in Polonia in aceasta saptamana, insa nu va vizita cu aceasta ocazie si Ucraina vecina, la aproape un an de la declansarea invaziei ruse in aceasta tara, a indicat un oficial al Casei Albe, pe fondul speculatiilor referitoare la o eventuala…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Romania inregistreaza un indice de 6,45 și ocupa locul 62 in lume și ultimul in Uniunea Europeana in Indicele anual al democrațiilor intocmit de revista britanica The Economist , un clasament anual care ia in calcul cinci criterii si care ierarhizeaza anul acesta 167 de tari. Romania se incadreaza la…