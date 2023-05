Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Centrala de Informatii (CIA) a lansat un nou efort de a profita de ceea ce oficialii serviciilor de informatii americane considera a fi o oportunitate "fara precedent" de a-i convinge pe rusii nemultumiti de razboiul din Ucraina si de viata din Rusia sa le impartaseasca secretele, postand luni…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, ar fi propus Ucrainei sa-i ofere informatii cu privire la locul de amplasare a trupelor regulate ruse pentru a le ataca, cerand in schimb ca ucrainenii sa-si retraga soldatii din imprejurimile orasului Bahmut (estul Ucrainei), unde mercenarii Wagner…

- Ucraina anunța ca a preluat „peste 10 pozitii rusesti” in jurul orasului Bahmut, zona cea mai fierbinte a frontului, reușind sa avanseze in poziții care ar putea permite incercuirea trupelor ruse care se chinuie de aproape un an sa incercuiasca și sa captureze orașul acum șters de pe harta. La randul…

- SUA nu l-au avertizat pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre scurgerea pe internet a zeci de documente clasificate ale Pentagonului privind contracararea invaziei ruse de catre tara sa, a susținut liderul de la Kiev intr-un interviu acordat The Washington Post, precizand ca a aflat despre…

- Serviciul de informatii din Danemarca se asteapta ca Rusia sa recruteze civili si sa foloseasca jurnalisti si oameni de afaceri pentru a spiona tara ca alternativa la diplomatii rusi care au fost expulzati anul trecut sub suspiciunea de spionaj, a declarat marti intr-un raport serviciul danez de securitate…

- Relațiile dintre Romania și Statele Unite ale Americii (SUA) au devenit mai stranse, in special dupa izbucnirea razboiului dintre Ucraina și Rusia pe 24 februarie 2022. Odata cu vizitele tot mai dese ale oficialilor americani, diverși indivizi care au o placere aparte sa atace Vestul și sa-l „alinte”…

- Fortele Navale Romane (FNR) organizeaza pentru prima data secvente din exercitiul multinational Sea Shield in Delta Dunarii, avand in vedere contextul de securitate din regiunea Marii Negre, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al FNR, colonel Corneliu Pavel. La secventa de evacuare…