- Un tanar din Poșta Calnau, I.V., zis ,,Jardel”, cunoscut pentru inșelaciunile in dauna clienților care merg la el cu autoturismele la reparat, a ajuns din nou in arestul Poliției, dupa o fapta similara. De aceasta data, barbatul a vandut o mașina pe care un bacauan i-o adusese in primavara la reparat.…

- Avem vești bune pentru fanii lui Chuck Norris! Dupa 11 ani de cand a spus "adio" de la cinematografie actorul in varsta de 83 de ani revine in forța pe micile ecrane. Mai exact, acesta va aparea intr-un film mult așteptat in intreaga lume, intitulat „Agent Recon”.

- Chuck Norris revine pe ecrane cu thrillerul de acțiune științifico-fantastic Agent Recon, despre un grup operativ de securitate subterana.Filmul il asociaza pe Norris cu actorul Marc Singer. Il prezinta pe agentul inalt calificat Derek Ting intr-o misiune periculoasa de a se infiltra intr-o unitate…

- La 11 ani dupa ce si-a luat adio de la cinematografie in "Expendables 2", Chuck Norris revine. Starul din "Walker, Texas Ranger" a filmat in acest an "Agent Recon", un film de actiune stiintifico-fantastic programat sa fie lansat in 2024, potrivit Deadline, scrie news.ro.Chuck Norris, acum in varsta…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat ca au atacat pana in prezent 17 complexe militare si patru sedii operationale ale Hamas, intr-o postare pe retelele de socializare, noteaza news.ro.BBC nu a verificat informatia, dar FDI a declarat anterior ca a inceput sa atace tinte din Fasia…

- Autoritatea britanica a primit in aprilie informatii potrivit carora mai multe persoane din Regatul Unit au cumparat acest compus chimic pe aceste site-uri, scrie presa britanica. In total, anchetatorii au identificat 232 de cumparatori pe o perioada de doi ani, pana in aprilie, iar 88 dintre acestea…

- Cazul halucinant a fost semnalat de jandarmerie, in Braila. Un copil de 14 ani i-a cerut bunicii sale bani de mancare, insa, el si-ar fi cumparat droguri cu aceștia. Echipajul de jandarmerie a depistat un minor in varsta de 14 ani care avea asupra sa un pliculeț sigilat. Conform informatiilor furnizate…