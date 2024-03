Stiri pe aceeasi tema

- Austriacul Christoph Baumgartner a marcat sambata, in secunda sase a partidei amicale cu Slovacia, cel mai rapid gol inregistrat in fotbalul international, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Jucatorul in varsta de 24 de ani a sprintat de la centrul terenului si a trecut de trei adversari inainte…

- Echipa germana RB Leipzig a dispus vineri seara, in deplasare, scor 5-1, de echipa FC Koln, in etapa a 26-a din Bundesliga, potrivit news.ro. Prima repriza a fost incheiata la egalitate, scor 1-1, dupa ce oaspetii au deschis scorul in minutul 15, prin Xavi Simons, iar Sargis Adamyan a egalat trei…

- Atacantul Harry Kane spune ca Bayern Munchen "nu va renunta niciodata", dupa ce capitanul Angliei a marcat golul victoriei in prelungiri impotriva lui RB Leipzig, in campionatul Germaniei, conform news.ro. Kane a marcat in finalul partidei, dupa ce a deschis scorul cu stangul, inainte ca Benjamin…

- Ryan Hall (36 de ani), atacantul lui Croydon FC din campionatul semi-profesionist englez Southern Counties East League, a șutat de la centrul terenului și a deschis scorul in meciul cu Cockfosters (3-0), contand pentru London Senior Trophy. Reușita sa nu este omologata insa de Cartea Recordurilor! 2…

- Benjamin Sesko l-a invins pe Andriy Lunin in minutul 3 al meciului RB Leipzig - Real Madrid, turul optimii de finala din Liga Campionilor. Reușita a fost anulata pentru ofsaid și a declanșat un val de furie pe internet. Optimile Ligii Campionilor au inceput cu un duel de gala in Germania. RB Leipzig…

- Rapid - Oțelul. Borisav Burmaz (22 de ani), atacantul adus in Giulești in iarna, a marcat din nou. E al treilea lui gol in primele 3 meciuri. Sarbul a fost titular pentru prima data la Rapid și a confirmat ca alegerea lui Bergodi a fost buna. A marcat cu un șut superb, cu stangul, la colțul lung, din…

- Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești au ajuns la un acord pentru imprumutul fotbalistului Alexandru Ișfan, dupa ce prestațiile acestuia au lasat de dorit in tricoul oltenilor in ultimul an.

- Catalin Cirjan (21 de ani) nu vrea sa plece de la Rapid și e gandul doar la play-off și caștigarea titlului de campion. Astazi, giuleștenii au parasit Romania cu destinația Turcia, acolo unde vor efectua stagiul de pregatire inainte de reluarea sezonului din Liga 1. La plecare, Catalin Cirjan a vorbit…