- Banca Centrala Europeana trebuie sa tina cont de schimbarile climatice cand ia decizii deoarece au un impact clar, in special asupra inflatiei, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat joi publicatiei Madame Figaro, transmite Reuters. “In conditiile in care se produc in…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie. Acest lucru mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat,…

- Mai mult de jumatate din bugetul unei gospodarii din Romania se duce, in medie, pe alimente si utilitati – cele mai susceptibile la efectele crizei energetice din ultimul an, agravata de conflictul armat din Ucraina. Alimentele si utilitatile sunt totodata si elementele indispensabile din orice cos…

- Romania are cea mai ieftina mancare din Uniunea Europeana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). La polul opus, cele mai mari prețuri s-au inregistrat in Danemarca, Irlanda și Luxemburg. Cum stam in alte clasamente ale prețurilor, vedeți in randurile de mai jos. Romanii au cele…

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia (60% din media UE), Romania si Bulgaria (ambele cu 56% din media UE), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica…

- Luni, aeroportul din Bruxelles a anulat toate zborurile, iar mai multe servicii de transport public au fost sistate azi in Belgia, din cauza unei greve a sindicaliștilor, nemulțumiți de creșterea prețurilor, relateaza Reuters . De asemenea, a fost organizat un protest la Bruxelles, la care organizatorii…

- Biroul Federal pentru Statistica a declarat miercuri ca vanzarile cu amanuntul au scazut cu 5,4% fata de luna precedenta, in termeni reali. O estimare realizata de Reuters anticipase o scadere de doar 0,2%. Comerciantii de produse alimentare au inregistrat in aprilie o scadere a vanzarilor de 7,7%,…