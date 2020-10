Stiri pe aceeasi tema

- Economia franceza s-a redresat in trimestrul trei din 2020, inregistrand o crestere cu 16%, a estimat joi Banca Centrala a Frantei, in linie cu prognoza sa precedenta, scrie Reuters. A doua economie a zonei euro a scazut cu 13,8% in trimestrul doi din 2020, cel mai sever declin de dupa Al Doilea Razboi…

- Stimulentele monetare ale Bancii Centrale Europene au ajutat la stabilizarea economiei, afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), iar institutia este pregatita sa adopte noi masuri daca va fi necesar, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmit AP si Reuters citate de Agerpres.…

- Recenta apreciere a monedei euro este îngrijoratoare si va justifica o reactie din partea Bancii Centrale Europene, daca va duce inflatia departe de obiectivul tinta al BCE, a afirmat Ignazio Visco, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, transmite Reuters, citat de Agerpres. Acesta a dezmintit…

- Guvernele din zona euro trebuie sa continue sa cheltuiasca puternic pentru a ajuta blocul comunitar sa isi revina din recesiunea provocata de pandemie, completand politica monetara relaxanta a BCE, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters preluat…

- BCE imbunatateste perspectivele economice ale zonei euro in 2020, dar avertizeaza ca inflatia va ramane in teritoriu negativ Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei zonei euro in 2020, dar a avertizat ca inflatia va ramane in teritoriul negativ pana anul viitor,…

- Argentina a confirmat luni un numar record de 8.713 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 381 de decese asociate maladiei COVID-19 in ultimele 24 de ore, in contextul in care aceasta tara sud-americana se confrunta cu o crestere consistenta a numarului de infectari, informeaza Reuters.Ministrul…

- Negocierile pentru salvarea Europei dupa pandemie intra in a patra zi, dupa discuții aprinse in weekend. Macron ”bate cu pumnul in masa”. Patru țari fac opoziție Negocierile pentru pachetul de relansare a economiei europene dupa pandemie se prelungesc in cea de-a patra zi, in condițiile…