- Trupul fostului fotbalist Christian Atsu a fost gasit sub daramaturi, in urma cutremurului din Turcia. Fosta extrema a lui Chelsea și Newcastle United avea 31 de ani, iar acum juca pentru Hatayspor din Antakya, potrivit Sky News. Jucatorul ghanez fusese identificat greșit și anunțat in mod eronat ca…

- Cadavrul fostului fotbalist de la Newcastle United, Christian Atsu, in varsta de 31 de ani, a fost gasit sub daramaturile cladirii in care locuia in Turcia, a anunțat agentul sau, citat de NewsSky. Agentul lui Atsu, Nana Sechere, a postat pe Twitter: „Cu inima grea va anunț ca, din pacate, trupul lui…

