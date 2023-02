Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurele care au lovit Turcia au facut ca autoritațile din Romania sa se intrebe ce s-ar intampla daca țara noastra ar fi zguduita de asemenea seisme. IGSU a spus care este un posibil scenariu. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis ca un cutremur cu magnitudinea de opt grade…

- Christian Atsu, fotbalistul ghanez al echipei Hatayspor, este in continuare dat disparut dupa cutremurele care au lovit Turcia pe 6 februarie, a anuntat marti agentul sau, citat de BBC. Atsu nu a mai fost vazut de la cutremurul care a provocat prabusirea blocului din orasul Hatay in care statea. Clubul…

- Handbalistul turc Cemal Kutahya (32 de ani), soția lui, insarcinata in 5 luni, și copilul lor au fost gasiți decedați in urma cutremurelor care au lovit Turcia. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc luni , 6 februarie, in sudul Turciei, provincia GaziantepTot pe 6 februarie, la ora locala…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu (foto), directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Imediat dupa ce au avut loc cele doua cutremure puternice din Turcia, urmate de sute de replici, Christian Atsu a fost dat disparut. La cateva ore dupa ce a avut loc tragedia, rudele anunțau disperate ca fotbalistul este de negasit și ca a fost prins sub ruine. Ulterior, informația a fost negata de…

- Numarul oamenilor uciși in cutremurul, produs luni, 6 februarie, in Turcia și Siria, este in continua creștere. Echipe de salvatori din 30 de țari au venit in regiune afectata de seism pentru a ajuta la cautarea supraviețuitorilor. De asemenea, in același timp, se pierde speranța de a mai gasi oameni…

- Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 7 februarie, ca recentele cutremure din Turcia nu au „nicio influenta” asupra celor din Romania, confirmand astfel declarațiile facute pentru Libertatea de Gheorghe Marmureanu…

- De asemenea, profesorul Marmureanu a declarat ca nu a mai vazut vreodata ca o zona sa fie lovita de un cutremur de peste 7,5 pe Richter la scurt timp dupa un cutremur asemanator."Sincer sa va spun, nu am mai vazut asa ceva ca dupa un cutremur mare sa avem altul tot atat de mare dupa cateva ore. Eu am…