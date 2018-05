Chrissy Teigen și John Legend au devenit parinți pentru a doua oara și de data aceasta au un baiețel. Anunțul a fost facut pe Twitter de catre modelul american. La scurt timp, Teigen a postat pe Instagram și o fotografie cu noul membru al familiei, moment in care i-a dezvaluit și numele. „Buna lume! Acesta este Miles Theodore Stephens. Casa noastra este plina de iubire. Va mulțumesc pentru toate urarile”, a scris fotomodelul. Hello, world! This is Miles Theodore Stephens – We are drowning in his little peeps and nuzzles. Our household feels overwhelmed with love. Thank you for all your well wishes!…