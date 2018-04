Chitite din Primărie – episodul 7: Primarul recunoaște ilegalitatea, dar merge (senin) mai departe Licitația pentru spațiile din ștrandul orașului, cu un anunț criptic și aiuritor publicat pe 5 aprilie și cu caiet de sarcini pus la dispoziția doritorilor dupa 15 aprilie, cu termen de depunere a ofertelor pe 19 aprilie, se va ține, in ciuda tuturor acestor incalcari ale legii. Asta susține primarul Dragoș Chitic, prin intermediul celor de la Comunicare: ”Este adevarat, au trecut cateva zile de cand a fost pus anunțul pentru licitație și pana cand au fost definitivate și caietele de sarcini. Au fost și sarbatorile de Paște. In acele zile, oricum nu a fost nicio solicitare pentru respectivele… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

