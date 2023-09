Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai buni chitariști din lume a ajuns pe patul de spital, dupa concertul de la București. Acestuia i s-a facut rau in timpul recitalului. Chitaristul de jazz Al Di Meola ar fi inceput sa se simta rau in timpul concertului pe care l-a avut, miercuri seara, in București. El a fost dus de…

- Al Di Meola, cunoscut chitarist de jazz, a facut infarct in timpul concertului pe care l-a susținut miercuri seara la București. Artistul a avut aseara concert in București, la Arenele Romane. In timpul concertului a facut infarct și a fost dus de urgența la Spitalul Bagdasar Arseni, in jurul orei 12…

- Artistul Al Di Meola a suferit un atac de cord, in timp ce susținea un concert la Arenele Romane din București. Chitaristul nu a mai putut termina spectacolul din cauza problemelor medicale. Al Di Meola, un virtuoz al chitarei, a avut miercuri seara un concert in capitala. In timp ce acesta se afla…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- Maistrul militar Manoiu Robert Andrei, in varsta de 23 de ani, de la Baza 89 Strategica de Comunicații și Tehnologia Informației aflata in București, a fost gasit decedat, astazi, 9 septembrie, in unitatea in care era incadrat.

- Un tanar de 29 de ani, inginer in industria aeronautica, a sfarșit tragic pe „drumul morții”, E85, șosea cunoscuta pentru numeroase accidente cu victime. Barbatul se intorcea din București, unde iși petrecuse concediul alaturi de cațiva prieteni

- Andrada Precup a fost admisa la facultate dupa ce a luat Bacalaureatul cu brio. Caștigatoarea de la „X Factor” 2020 a anunțat unde va studia, dar și ca in perioada aceasta se va relaxa intr-o vacanța binemeritata. Intr-o postare pe pagina ei oficiala de Facebook, Andrada Precup a dezvaluit ca a fost…

- Un anunț menit sa ajunga in atenția conducatorilor auto. Vizeaza circulația rutiera pe Pasajul A2 București – Constanța. S-a comunicat faptul ca pasajul A2 București – Constanța, pe sectorul de drum situat intre km. 10+400 – 10+750 metri, va fi inchis pe timpul nopții, incepand cu noaptea de miercuri…