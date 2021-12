Chitaristul Brian May, fondator al trupei Queen, testat pozitiv cu Covid-19 Chitaristul Brian May, forndator al formatiei Queen, a fost testat pozitiv cu Covid-19, anunta News.ro citând revista Variety.



May a distribuit pe Instagram mesajul: &"Ziua socanta a venit în sfârsit pentru mine. Temuta linie dubla rosie. Au fost câteva zile oribile, dar sunt OK. Si voi povesti. Oameni buni, va rog sa aveti mare grija! Aceasta boala este incredibil de transmisibila. Chiar nu cred ca vreti sa va încurce Craciunul. Cu dragoste, Bri&".



El a publicat si o fotografie cu rezultatul testului.





