- Tiraspolul anunța sistarea activitații tuturor punctelor moldovenești de eliberare a numerelor neutre de inmatriculare a mijloacelor de transport din regiunea transnistreana. Potrivit unui comunicat emis de așa-zisul Minister de Externe din stinga Nistrului, decizia va intra in vigoare incepind cu ziua…

- Biroul politicii de reintegrare declara inlegale alegerile prezidențiale din stanga Nistrului, „astfel de „alegeri” nu pot fi recunoscute și sunt considerate nule din punct de vedere juridic”.

- Vicepreședintele Platformei DA, Liviu Vovc, a continuat valul de critici in adresa PAS, dupa ce au aprobat ieri in a doua lectura modificarile la legea cu privire la pensionare. „Celor care indeamna ca Platforma DA sa puna umarul și sa ajute, uite ca am venit cu propuneri constructive și am incercat…

- Chișinaul ar putea majora volumele de marfa transportata pe cale ferata cu utilizarea segmentului din or.Bender și a celui din stanga Nistrului, in condițiile inlaturarii barierelor artificiale și nefondate. In plus, Chișinaul este gata sa reia circulația trenurilor internaționale de pasageri pe rutele…

- In eventualitatea in care autoritațile de la Chișinau vor asigura cu gaze naturale, din surse alternative, doar teritoriul din dreapta Nistrului, exista riscul sistarii energiei electrice, transmite Noi.md cu referire la ipn.md. Este atenționarea experților in domeniul energetic, potrivit carora chiar…

- 27 septembrie 2021 a fost o data trista pentru Vladimir Butufei (32 de ani). Component de baza al unei divizionarei C prahovene, CSO Plopeni, Butufei jr., mezinul fostului „fundaș stanga de fier” al FC Petrolul Ploiești cel original, Petre Butufei (foto jos; al treilea de la stanga pe randul de sus),…

- Victoria echipei Sheriff de la Tiraspol impotriva Real Madrid a devenit o senzație. Meciul a fost urmarit de fanii nu numai din Transnistria, ci și din toate colțurile Moldovei. Intr-un comentariu pentru portalul Noi.md, viceprim-ministrul pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Vladislav Kulminski,…