Chișinău este cea mai populară destinație a rușilor în această toamnă Chișinau este cea mai populara destinație pentru pasagerii curselor aeriene din Rusia in aceasta toamna. Despre acest lucru a anunțat mass-media rusa, referindu-se la datele Serviciului "Tutu.ru", care a identificat direcțiile aeriene, care au devenit cele mai populare in rindul locuitorilor Rusiei in aceasta toamna, transmite Noi.md {{383557}}Pentru a afla unde vor merge rușii in toamna, se Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Neincrederea este cuvantul de ordine in randul comunitații științifice, dupa ce Rusia a anunțat ca are primul vaccin anti-COVID. O premiera pe care mulți o pun la indoiala, din moment ce nu exista nici o dovada ca Moscova a parcurs toate etapele cerute pentru dezvoltarea serului. Se știu foarte puține…

- Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinau trage un semnal de alarma cu privire la un depozit de armament al Rusiei din Republica Moldova. Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, este de parere ca depozitul de armament din Transnistria reprezinta un adevarat pericol.…

- Statele Unite vor face presiuni asupra Rusiei si a Chinei pentru ca acestea sa se angajeze sa respecte norme referitoare la un mod responsabil de operare in spatiu si isi vor exprima ingrijorarea in legatura cu eforturile Moscovei si ale Beijingului de "inarmare furioasa a spatiului", a declarat…

- Echipa emisiunii "Vedeta populara" filmeaza, in aceasta perioada, sezonul 5 al productiei, respectand restrictiile impuse in situatia actuala. Cel mai... popular concurs de talente din Romania va reveni la TVR 1 din toamna, cu multi concurenti de 16 ani. In aceste zile, studioul 3 al Televiziunii Romane…

- Statele Unite au acuzat joi Rusia ca a testat o arma ce ar putea fi folosita pentru a distruge sateliti în spatiu, exprimându-si îngrijorarea fata de o amenintare "reala, serioasa si în crestere", transmite AFP, citata de Agerpres. Comandamentul spatial american scrie,…

- BUCUREȘTI, 4 iul – Sputnik, Dragoș Dumitriu. In ultimele zile a fost lansata o noua acuzație impotriva Rusiei – pe cat de șocanta, pe atat de ilogica și lipsita de probe – ca un serviciu secret rus ar fi platit sume de bani talibanilor afgani pentru ”a ucide soldați americani”. © Sputnik / Евгений…

- CHIȘINAU, 2 iul — Sputnik. Kremlinul a calificat rezultatele votului privind amendarea Constituției Rusiei drept un triumf. Acest lucru l-a declarat purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov, informeaza RIA Novosti. "Incontestabil, consider ca aceasta este un triumf”, le-a declarat…