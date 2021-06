Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție din Japonia a confirmat condamnarea la moarte pentru o femeie de 74 de ani, criminal in serie, cunoscuta sub numele de „Vaduva Neagra”, pentru uciderea a trei barbați, intre care și soțului ei, și tentativa de ucidere a unui al patrulea.

- Cel mai batran barbat din lume este Emilio Flores Marquez, un portorican in varsta de 112 ani si 326 de zile, a anuntat miercuri Academia Recordurilor Guiness, scrie Agerpres . Nascut pe 8 august 1908 pe aceasta insula din Caraibe, cunoscut sub apelativul ”Don Millo” pentru cei apropiati, este cel de-al…

- Percheziții de amploare ale procurorilor DIICOT in mai multe judete din sudul si vestul tarii. Vizat ar fi și șeful Poliției de Frontiera Mehedinți, comisarul Sorin Coman, susțin surse judiciare. Procurorii DIICOT – Structura Centrala au descins miercuri dimineata, impreuna cu ofiteri DGA, pentru destructurarea…

- Anchetatorii care au sapat sub casa unui criminal in serie, la marginea orașului Mexico, au gasit pana acum 3.787 de fragmente de os care par sa aparțina a numai puțin de 17 victime. Suspectul, in varsta de 72 de ani, identificat de procurori ca „Andres”, a fost macelar, potrivit The Guardian . Procurorii…

- Angajatul centrului de plasament din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi a fost retinut de catre politisti pentru infractiunea de purtare abuziva, dupa ce a fost reclamat ca a lovit doi tineri adolescenti rezidenti in centrul social.Concret, cei doi au fost…

- "Cred ca erau niște opinii, in PNRR nu scrie de varsta de pensionare de 65 de ani. Hai sa discutam de legea pensiilor cand apare. Bineințeles ca exista discuții. O sa vedem care e propunerea finala. Deocamdata avem aceasta ordonanța, in care se extinde opțional daca vrei sa lucrezi in plus. Azi e singurul…

- „Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca Lacatuș Domnica, în vârsta de 14 ani și Lacatuș Simion, în vârsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, au plecat de la domiciliu în data de 2 iunie, în…

- Guvernul nipon a anuntat o campanie nationala pentru a ii invata pe cei in varsta sa foloseasca telefoanele de tip smart. Incepand din luna iunie, va fi oferita predarea gratuita in aproape 2.000 locuri, printre care sali publice si magazine de telefoane. Anuntul a coincis cu deschiderea unor centre…