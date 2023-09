Tribunalul Bucuresti a decis, joi, arestarea preventiva a medicului Cristian Paleru de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, acuzat ca primea mita de la pacienti. Mai exista in instanța un al doilea medic acuzat de corupție, Cornel Petreanu, care așteapta verdictul instanței. Cei doi medici sunt specializați in chirurgie toracica și sunt ambii profesori la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din Capitala. Alți șase medici din „Marius Nasta” au fost puși sub supraveghere judiciara, devenind subiect de ancheta la eliberare. Procurorii au deschis doua dosare penale,…