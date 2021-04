Chirurgie cu autoservire Eram la o masa de pește chiar intr-o cherhana din Mangalia și mi s-a prezentat brusc un nene cu un nume scurt , colțuros, de rugbist. Conform obiceiului il intreb și mai cum, nu cumva Vasile. Omul se oprește din respirat și exact asta face, se albește. De unde știți. Pai, așa se potrivește potriveala, […] The post Chirurgie cu autoservire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prelungit joi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. De asemenea, Hotararea de Guvern prevede limitarea gradului de ocupare in stațiunile de pe litoral la 70%. Potrivit documentului adoptat de Guvern, in noaptea de Inviere sunt…

- In Ungaria se desfasoara in aceste zile turneul preolimpic european. Legitimat la CS Farul Constanta, Razvan Arnaut il are ca antrenor la club pe Grigore Gheorghe, iar la lot este pregatit de Anton Arghira si Petre Carare. Andreea Ana CSA Steaua Bucuresti e originara din Mangalia, unde a inceput si…

- Oamenii de afaceri moldoveni care lucreaza in Rusia vor ajuta la implementarea in Moldova a diferitor proiecte sociale, culturale și umanitare. Despre aceasta s-a discutat in cadrul intrevederii Ambasadorului Vladimir Golovatiuc cu Președintele antreprenorilor gagauzi din Federația Rusa, dl Vladimir…

- Corpul de control al premierului Florin Cițu desfașoara o verificare la INSP, referitoare la siguranța sistemelor informatice gestionate la nivelul instituției, a anunțat Guvernul Romaniei. Verificarea la INSP se face „in urma sesizarilor primite”, mai arata Guvernul. Contactat de Libertatea, noul director…

- Spitalul Clinic pentru Copii din Cernauți va primi din partea Romaniei 1,36 milioane de euro. Proiectul prevede, in principal, renovarea si dotarea Departamentului de Chirurgie din cadrul unitații sanitare, instruirea personalului medical in furnizarea de ingrijiri de urgenta, intervenții chirurgicale…

- Administratorii provizorii ai societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia vor avea mandatele expirate luna aceasta A fost convocata o noua sedinta AGOA pentru 3 februarie Ce decizii s au luat in ultima sedintaIn Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate doua hotarari luate de catre Adunarea Generala…

- ”Las Fierbinți” a schimbat viața actorilor care aduc la viața personajele serialului, caci comedia romaneasca a prins la public tocmai datorita realitații din spatele umorului, astfel ca oamenii, regasand in primarul Vasile, Giani, Bobița, Dorel sau Aspirina entitați din cotidian, și-au manifestat gratitudinea…

- In 30 ianuarie, in fiecare an, sunt praznuiti Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Aceștia au trait la sfarsitul secolului al IV-lea si inceputul celui urmator si au avut o contributie importanta la teologia crestina, fiind numiti „Protectori ai invatamantului…