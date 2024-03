Stiri pe aceeasi tema

- Un grav incident petrecut intr-o sala de operații de la Spitalul Floreasca din Capitala in anul 2020 a ajuns in atenția procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, care au pus sub acuzare un chirurg, pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva, dupa ce si-a atacat cu electrocauterul…

- Un barbat de 36 de ani a fost retinut si, ulterior, arestat preventiv, dupa ce a agresat o femeie – fosta concubina, pe care a amenintat-o cu moartea. „La data de 12 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta…