Chiriţoiu de la Concurență dezvăluie INFRACȚIUNE des întâlnită în economia românească ”Consiliul Concurentei a elaborat 'Ghidul privind intelegerile verticale' cu scopul de a veni in sprijinul companiilor care trebuie sa-si evalueze singure, de la caz la caz, compatibilitatea cu normele de concurenta nationale si europene a acordurilor verticale pe care doresc sa le incheie. De regula, acordurile verticale sunt, contractele de furnizare si distributie. Termenul 'vertical' subliniaza faptul ca aceste contracte sunt incheiate intre companii care opereaza la diferite niveluri ale lantului de productie sau de distributie. Acordurile de distributie intre producatori si angrosisti/comerciantii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

