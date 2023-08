Stiri pe aceeasi tema

- Oferta totala de apartamente disponibile pentru inchiriere este in creștere, iar chiriile continua sa se scumpeasca, reiese dintr-o analiza Imobiliare.ro. Cele mai multe apartamente disponibile la inchiriere au 2 camere.Portalul imobiliar prezinta cinci caracteristici ale segmentului de inchirieri…

- Datoria publica crește mai repede decat venitul național și decat avuția totala, ceea ce reliefeaza un model de creștere economica ineficient.Iar motivele pentru care Romania prezinta o situație inversa decat in zona euro rezida in evaziunea fiscala și in nivelul ridicat al economiei informale,…

- Pretul litrului de benzina incepe sa creasca peste tot in lume, o veste care inseamna noi presiuni inflationiste pentru bancile centrale si guvernele din intreaga lume, scrie Bloomberg. Cotatiile futures la benzina au atins cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni la Bursa de la New York. Pietele…

- Creditarea privata a incetinit in S1/2023, ritmul anual de crestere coborand in iunie spre 6%, fata de 17% cat era in iunie 2022. Comparativ cu luna mai, creditarea a ramas pe plus, dar avansul este tot sub 1%, anunța Ziarul Financiar.Creditarea in valuta a ajuns la un ritm anual de crestere de 22%…

- Piața imobiliara moderna solicita proprietarilor și vanzatorilor metode noi și mai eficiente de atragere a potențialilor clienți. Captarea și menținerea atenției lor este acum mult mai dificila, motiv pentru care este necesara utilizarea altor modalitați și instrumente. In acest sens, platforma inovatoare…

- Valoarea totala a tranzacțiilor derulate prin serviciul de Internet Banking oferit de catre CEC Bank a inregistrat in 2022 o creștere de peste 80% fața de anul 2021, banca dezvoltand in continuare oferta de servicii care pot fi contractate 100% online. “Oferta tot mai diversificata de conturi bancare…

- Dupa greva din Educație, angajații Metrorex se pregatesc de protest. Ei bine, negocierea pentru Contractul Colectiv de Munca 2023-2024, purtata joi pana seara intre sindicat și administrație, a eșuat. Sindicaliștii au respins oferta de creștere salariala a Guvernului și au anunțat ca se pregatesc de…