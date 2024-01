Stiri pe aceeasi tema

- Taxele și impozitele pot fi platite online. In anul 2024, romanii nu mai trebuie sa mearga la Primarie pentru a plati, caci totul este mult mai simplu de acum. Iata cum se poate face plata pe Internet!

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca declarația lui Marcel Ciolacu, care a spus ca demisioneaza daca AUR bate PSD la europarlamentare, este una greșita din punct de vedere politic. Gușa considera ca Marcel Ciolacu are sfatuitori proști și risca sa aiba soarta lui Crin Antonescu, cel care a cerut…

- Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, ”nu avem de ce sa fim fericiți ca acceptam mila, nu sarim in sus de bucurie pentru austriac atunci cand vorbim de dreptul nostru european”. Afirmațiile au fost facute dupa anunțul lui Marcel Ciolacu despre relaxarea condițiilor pentru Schengen. ”Vad ca premierul…

- Marcel Ciolacu a dat termen tuturor ministerelor sa reduca cheltuielile cu personalul pana la sfarșitul acestui an. Ar putea incepe chiar cu angajații de la Parlament, unii dintre caștigand cat un ofițer de poliție sau un medic rezident, deși presteaza servicii de care parlamentarii s-ar putea lipsi.…

- Potrivit Hotararii de Consiliu Local nr. 206/2023, sunt scutite de la plata majorarilor de intarziere persoanele fizice care achita integral obligațiile principale și depun cererea pana la data de 30.11.2023.

- Guvernul nu va creste taxele si impozitele in 2024 si o decizie cu privire la salariul minim garantat in plata va fi luata in acord cu partenerii sociali, a transmis premierul Marcel Ciolacu. “Pregatim bugetul pentru anul viitor, asupra caruia ne vom consulta cu partenerii sociali. Vreau sa fie foarte…

- In timp ce președintele Klaus Iohannis se afla in turneu in Africa și merge in vizita in Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), premierul Marcel Ciolacu participa, miercuri, la poligonul de trageri din Capu Midia, din județul Constanța. Potrivit anunțului facut de Guvern, exercițiul militar,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare prin care sunt alocate 1,7 miliarde de lei pentru finantarea, in luna noiembrie, a cheltuielilor Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate.Inainte de inceperea sedintei de Guvern,…