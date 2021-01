Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, adus în PNL de Costel Alexe, spune ca "singul lucru care l-ar scoate din carți" pe actualul șef al Consiliului Județean Iași este "doar un arest preventiv care nu i-ar mai permite sa-și exercite drepturile", scrie Ziarul de Iași."Am…

- Institutiile statului trebuie sa isi faca datoria, indiferent despre cine este vorba, a declarat luni prim-vicepresedintele organizatiei judetene Iasi, Mihai Chirica, referitor la cazul fostului ministru Costel Alexe, acuzat de DNA de luare de mita si instigare la delapidare, anunța AGERPRES.…

- DNA cere Procurorului General sa il sesizeze pe președintele Klaus Iohannis pentru incuviințarea urmaririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru PNL al Mediului și actual șef al Consiliului Județean Iași, potrivit unui comunicat de presa. In comunicatul oficial nu apare numele lui Alexe, dar surse…

- DNA ii cere președintelui Klaus Iohannis incuviințarea urmaririi penale pentru Costel Alexe, fost ministru al Mediului in Guvernul Orban și actual președinte al Consiliului Județean Iași. El este acuzat ca ar fi primit mita de la un combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care ia act de demisia din aceasta functie a lui Costel Alexe, ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, și a numit succesorului acestuia, tot prin decret prezidențial, in persoana bacauanului Mircea Fechet, secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul prin care a luat act de demisia lui Costel Alexe din funcția de ministru al Mediului, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. De asemenea, prin decret, de constata incetarea funcției de membru al Guvernului a lui Alexe . Aceste decizii…

- Dupa depunerea juramantului de catre cei 20 de consilieri locali deja validati, primarul Mihai Chirica va depune juramantul pentru cel de-al doilea mandat de edil-sef. La eveniment si-au anuntat prezenta si prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, ministrul…

- Mircea Fechet, acum secretar de stat la Ministerul Apelor și Padurilor, are toate șansele sa devina ministru al acestuia dupa validarea actualului ministru, Costel Alexe, in funcția de președinte ales al Consiliului Județean Iași, in urma scrutinului de la sfarșitul lunii trecute. Fechet a fost numit…