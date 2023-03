Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 martie, prima din Postul Mare – a Ortodoxiei, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, va sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare. De asemenea, credincioșii vor avea posibilitatea de a vizita expoziția de icoane inchinata Duminicii Ortodoxiei…

- Sala-Muzeu „Sfinții Martiri Brancoveni” de la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare va gazdui sambata, 4 martie, cu incepere de la ora 11:00, cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, expoziția de icoane „Chipuri din veac in veci”, ediția a…

- Luni, 27 februarie 2023, inceputul Postului Invierii Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, Slujba Canonului cel Mareal Sfantului Andrei Criteanul, prima parte, inconjurat de un sobor de preoti…

- Duminica, 26 februarie 2023, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lasatului sec de branza, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, inconjurat de un sobor de preoti…

- In Baia Mare, pe strada Viilor, cu binecuvantarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in 2013 demara construcția primei manastiri ortodoxe din Baia Mare, cu hramul „Schimbarea la Fața”. Povestea a inceput in anul 2010, cand familia Matus Victor și Maria au donat terenul preotului…

- Luni, 30 ianuarie, in ziua de praznuire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur – ocrotitorii spirituali ai școlilor teologice, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului a slujit impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul,…

- Binecuvantare, incantare și mangaiere sufleteasca, primite prin colindele ascultate cu emoție de toți cei prezenți la Concertul solemn de colinde, de la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare. Mulțumim pentru invitația adresata instituției noastre de Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul…

- O seara de exceptie a fost cea de duminica, 18 decembrie 2022, de la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, cand, de la ora 17,00, s-au intalnit patru din cele mai bune coruri religioase din Episcopia Maramuresului si Satmarului, intr-un concert solemn de colinde, derulat cu un repertoriu…