Chipul lui Hitler proiectat pe fațada Ambasadei Rusiei la Sofia Un marș pentru libertate și pace impotriva fascismului rus a scos mulți oameni pe strazile din Sofia, luni seara, la data simbolica de 9 mai, cand a fost sarbatorita Ziua Europei și Ziua Victoriei asupra Fascismului, potrivit Mediapool.bg . Marșul a pornit din Piața Independenței, a trecut prin centrul Sofiei, prin fața monumentului Armatei Sovietice, pe langa cladirea postului public de radio de la Sofia, BNR, și s-a indreptat spre Ambasada Rusiei. A fost un marș pașnic, cu lozinci „Nu rasismului” și „Nu fascismului rus”, „Glorie Ucrainei!”, iar oamenii au purtat steagurile europene, bulgare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

