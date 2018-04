Chipirliu şi-a adus aminte că e golgheter Marian Dima “Satelitul” Astrei a revenit pe “orbita”, dupa derapajul de la Rosiori, din runda precedenta, impunandu-se fara mari probleme in fata celor de la Aninoasa, scor 2-0. A fost un joc dominat de elevii lui Marius Maldarasanu, care, in saptamana cand a implinit 43 de ani, a primit cadou o victorie conturata foarte repede, Chipirliu deschizand scorul la prima faza de atac a gazdelor, in min. 1 (!), pentru ca acelasi jucator sa aduca linistea, inainte de pauza, cu al doilea sau gol (min. 34, 2-0, l-a invins pe Ion Grigore, portarul dambovitenilor, nimeni altul decat fratele lui Catalin Grigore,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Viitorul Domnesti – Vointa Turnu Magurele 0-7 Mamadou (4), Suciu (13, 74), Andreas Mihaiu (38, 46), Silviu Moise (64 – pen.), Florian Niculae (87) AFC Astra 2 – CS Mioveni 2 2-0 Remus Chipirliu (6), Dragos Gheorghe (80) Flacara Moreni sta. FC Aninoasa – Petrolul Ploiesti 1-7 Alexandru Codroiu (57) /…